Анчелотти едва не получил травму после столкновения с Вальверде в матче с «Челси»

В возрасте 62 лет мужчина может выдержать так не много физических нагрузок.

Введите Карло Анчелотти, тренеру действительно повезло, что он избежал серьезной травмы после столкновения с Феде Вальверде во время победы над «Челси» со счетом 3: 1.

Вальверде пытался выиграть воздушную дуэль с Аспиликуэтой, вы можете видеть, как Карло Анчелотти стоит на бровке, не замечая опасности.

Импульс приводит Феде к неюному тренеру. Анчелотти нужно перевести дух после такого удара.

Это могло привести к тому, что тренер «Мадрида» окажется в больнице и не сможет тренировать команду.

К счастью, он в порядке.