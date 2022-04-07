Давид Алаба: «То, что Бензема делает в этом сезоне, просто невероятно»

«Это был хороший матч. Было очень важно победить. В футболе все происходит очень быстро, но еще ничего не решено. С самого начала мы были очень сконцентрированы, это здорово. Мы хорошо подготовились, но нужно продолжать, мы не можем останавливаться на достигнутом. В конце недели мы играем в Ла Лиге, а на следующей неделе – ответный матч. Мы не можем расслабиться».

«То, что Бензема делает в этом сезоне, просто невероятно. Я вижу, как он усердно работает, и этот сезон – это его жизнь: он очень сосредоточен и голоден до голов. Он усердно готовится к каждому матчу, и особенно к таким, как сегодня. Я рад, что мы являемся партерами по команде».

«Я могу разговаривать с ребятами, но говорить по-испански на телевидении пока еще рановато. Я учу его постепенно».

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