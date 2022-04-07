Почему вратари дарят голы Бензема в Лиге чемпионов? Карим объяснил это месяц назад

Менее месяца назад Карим Бензема буквально объяснил, как он заставляет вратарей дарить ему «легкие» голы.

Выступая после хет-трика против «ПСЖ» на «Сантьяго Бернабеу» в прошлом месяце, Бензема ответил на вопрос, фолил ли он на Джанлуиджи Доннарумме в подготовке к своему первому голу.

«Первый гол? Нет, ничего. Никакого фола. Просто прессинг», — сказал Бензема Canal Plus.

Понятно, что скорость работы и неустанный прессинг Бензема позволили ему забить гол – это просто вызывает панику у вратарей.

В финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля» в 2018 году Бензема забил аналогичный гол вратарю.

Говоря об этом Diario AS, Бензема сказал: «Мой гол в Киеве не был вопросом везения. Я не верю в удачу, только в работу».

«Это легкий гол, но вы должны быть там, в нужном месте и в нужное время, чтобы забить его».

Вы должны отдать должное Бензема, как одному из самых трудолюбивых нападающих. Вот почему он сделал хет-трик против «Челси».