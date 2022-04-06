Тибо Куртуа «Мы в хорошей форме и сделаем все для победы»

Бельгийский голкипер был единственным представителем Королевского клуба, который провел пресс-конференцию перед первым четвертьфинальным матчем Лиги Чемпионов на «Стэмфорд Бридж».

О сравнении с предыдущим матчем с «Челси»

«Плей-офф в прошлом году с «Челси» был другим. Это был полуфинал без болельщиков на трибунах. Сейчас новый сезон, новый матч, пока первая игра. Мы в хорошей форме, полны желания сыграть интенсивно, сделаем все для победы».

О готовности команды

«Для меня сейчас один из лучших моментов в карьере, я надеюсь продолжать помогать команде важными сэйвами. Ответный матч пройдет на «Бернабеу», все возможно, поэтому мы должны постараться получить хороший результат в Лондоне. Мы верим в свои силы и надеемся продемонстрировать это».

О своем прошлом в «Челси»

«Я провел в «Челси» 4 года, у меня сохранились прекрасные воспоминания. Я дважды выиграл АПЛ и Кубок. Мой уход был не столь красивым, но трансферы всегда сложны. Я приехал в Лондон с «Мадридом», чтобы победить и помочь команде пройти в полуфинал – это главное».

Об отсутствии Карло Анчелотти

«Мы знаем, чего он от нас хочет, знаем, какими он хочет видеть тренировки. У него отличный тренерский штаб, периодически Мистер общался с нами по видеосвязи. В Виго тренерский штаб справился очень хорошо».

О своей отличной игре против «Сельты»

«В Виго я смог помочь команде, надеюсь, что сделаю это и завтра. Команда, которая выигрывает трофеи, нуждается в хорошей обороне и хорошем вратаре, чтобы пропускать как можно меньше голов. Таков современный футбол. В Виго во втором тайме только один раз ударили по воротам и этот удар был голевым. Я сделал два хороших сэйва в первом тайме, чем помог команде».

О «Челси»

«Футболисты все те же, динамика команды в прошлом году была отличной. В этом сезоне с текущей ситуацией в клубе им пришлось нелегко, но это отличная команда с сильным составом. Мы играли против них в прошлом году, а в этом надеемся добиться лучшего результата».

О Лукаку

«Это отличный нападающий. В этом сезоне он не так много играл, но он футболист очень высокого класса, много забивает. В «Челси» также много других хороших нападающих, это сильный соперник. Если команда побеждает, то тренер делает ставку на одних и тех же игроков, в первый год в новом клубе нужно адаптироваться. У меня тоже это происходило в «Мадриде», было нелегко».

О схеме игры

«Тренер выбирает схему игры. У каждого игрока может быть свое мнение, но решение принимает тренер. Он может поговорить с кем-то из игроков, чтобы узнать их мнение, но он решает атаковать ли на флангах, владеть ли мячом…у тренера есть план, по нему мы работаем».

О статусе одного из лучших вратарей в мире

«Единственное, что я могу сделать – тренироваться как можно упорнее, чтобы показывать лучшее, на что я способен. В итоге все видно на поле. Я не могу изменить мнение людей, кому-то нравится более яркий вратарь, кому-то более высокий, кому-то тот, кто хорошо играет ногами…мне больше интересно мнение бывших вратарей, чем журналистов, потому что они не знают, что значит защищать ворота. Но я получаю наслаждение находясь на поле и помогая команде».

«Все остальное – это анализ и оценки журналистов. Испанец возможно выберет меня, а англичанин – нет. Мне нет нужды говорить, что я лучший – тут все зависит от вкуса. Я хочу помочь команде, для меня это важно. Я верю в свои силы и думаю, что я один из лучших. Эта уверенность помогает в матчах».

О смене правила выездного гола

«Правила изменились, мы видели это на примере матча с «ПСЖ», при счете 2-1 мы уже знали, что будет дополнительное время. Но на поле ты не думаешь о том, чтобы сохранить ворота сухими. Если тебе забивают, ты знаешь, что ответный матч будет сложнее. Но об этом ты думаешь уже после матча, а не во время. Мне кажется, что изменения правил к лучшему».

О Кариме Бензема

«Карим – лучший нападающий в мире. Нам нужна его лучшая форма, чтобы провести хороший матч и выйти в следующий этап».

О критике в адрес «Мадрида»

«Мы проводим хороший сезон, мы знаем, что впереди еще 8 матчей в Ла Лиге. Решения арбитров всегда вызывают разговоры, с VAR или без. В футболе не всегда все однозначно, в спорной ситуации решение принимает арбитр. Когда в пользу «Валенсии» назначили 3 пенальти, никто ничего не сказал, но если с нами такое происходит, то все говорят, что мы подкупаем арбитра. В Виго было непросто, но мы вытянули игру. У нас хорошие нападающие, так что это нормально, что защитники фолят на них, а арбитр назначает пенальти».

Об Эдене Азаре

«Я всегда считал, что Азар – очень полезный игрок, благодаря его таланту и мастерству. Ему не везло в «Мадриде». Я знаю, что морально он в порядке, он восстанавливается. Самое важное – восстановиться перед предсезонкой. Надеюсь, что он будет в форме перед Чемпионатом Мира. Эден хотел бы быть здесь, для него это особенный матч. Я уверен, что он еще многое может показать в «Мадриде».

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