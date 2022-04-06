«МанСити» выбывает из гонки за Тчуамени

Главный соперник «Мадрида» в борьбе за полузащитника «Монако» Аурелиена Тчуамени – это «МанСити» Пепа Гвардиолы. Но похоже, английский клуб решил отступить, чтобы сосредоточиться на подписании Эрлинга Холанда.

По информации Telegraph, трансфер Тчуамени обойдется клубу в 60 млн евро и владельцы английского клуба предпочитают употребить эти средства на трансфер Холанда.

Тчуамени входил в сферу интересов «Мадрида» еще при Зинедине Зидане, который хотел омолодить центр поля команды. Возможно этим летом клубу удастся сделать это.