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«МанСити» выбывает из гонки за Тчуамени

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Главный соперник «Мадрида» в борьбе за полузащитника «Монако» Аурелиена Тчуамени – это «МанСити» Пепа Гвардиолы. Но похоже, английский клуб решил отступить, чтобы сосредоточиться на подписании Эрлинга Холанда.

По информации Telegraph, трансфер Тчуамени обойдется клубу в 60 млн евро и владельцы английского клуба предпочитают употребить эти средства на трансфер Холанда.

Тчуамени входил в сферу интересов «Мадрида» еще при Зинедине Зидане, который хотел омолодить центр поля команды. Возможно этим летом клубу удастся сделать это.

 

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