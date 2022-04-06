«Челси» – «Реал Мадрид». Томас Тухель: «Мадрид» может показать особенную игру в особенный вечер»

Главный тренер «Челси» отвечая на вопросы журналистов рассказал о готовности своих футболистов, сравнил нынешнее противостояние команд с прошлогодним и выделил лучшего игрока в составе «Мадрида».

О коронавирусе Анчелотти

«Сегодня нам в помощь видеосвязь, так что он точно может общаться с футболистами. Конечно, лучше присутствовать лично, нам нравится быть частью команды, общаться постоянно, не только словами, но и улыбкой, жестами или объятием. Я надеюсь, что Карло сможет приехать завтра в Лондон, мне сказали, что клуб постарается это организовать. Карло Анчелотти – прекрасный тренер и прекрасный человек, мы были бы рады видеть его завтра».

О Ковачиче против бывшей команды

«Он – наша молодая звезда на тренировках, сегодня он провел ее гениально. У него исключительное отношение к делу, он очень приятный и скромный парень…Удовольствие работать с ним. Я наблюдал за его карьерой еще до того, как начал работать с ним в «Челси», я знал, что он очень талантлив. Для нас Ковачич – один из ключевых игроков, не только на поле, но и за его пределами. Он командный игрок и знает, что нам нужно».

О разнице по сравнению с прошлым годом

«Матч в прошлом году не имеет ничего общего с предстоящей встречей. Я не пересматривал его во время подготовки, я смотрел последние матчи «Мадрида». Мы не думаем о мести или чем-то подобном, мы хотим реабилитироваться за неудачу в субботу, хотим сыграть интенсивно, сосредоточенно…Мы обошли «Реал Мадрид» в прошлом году, но сейчас нам предстоит новый матч, против нового тренера и игроков, с поддержкой болельщиков на стадионе».

О ключевом игроке в «Мадриде»

«Люблю эти вопросы, я уже ранее отвечал на подобный вашему коллеге (улыбается). Вместо того, чтобы быть скучным, я буду хвалить Бензема. Два года назад я сказал, что это самый недооцененный игрок. Но он много лет в «Мадриде», и этот факт говорит сам за себя. Также нужно отметить его роль в победе над «ПСЖ», его роль, как капитана. Карим впечатляющий игрок с ярким характером».

О том, стал ли «Мадрид» слабее

«Сложно держать такой темп. «Реал Мадрид» трижды подряд выиграл Лигу Чемпионов с почти идентичным составом. Это было впечатляюще. Естественно, что ситуация со временем меняется, но мы прекрасно понимаем, что такой клуб, с таким опытом и составом, может показывать особенную игру в особенные вечера. Мы с нетерпением ждем встречи. Мы не хотим нажить себе проблемы со сном, размышляя о рекордах «Мадрида». Мы сосредоточены на себе».

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