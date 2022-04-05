«Мне было плохо смотреть с трибун»: Бензема размышляет о поражении в «Эль-Класико»

«Ну, такое случается», — сказал Карим Бензема в интервью L'Equipe, когда его спросили об унизительном поражении «Реала» от «Барселоны».

«Это зависит от того, как вы подготовитесь к матчу. «ПСЖ» проиграл «Монако» со счетом 3:0. Все крупные команды могут пройти через это.

«Например, мы в Париже, в первом матче.

«Эль Класико, наблюдая с трибун, я плохо провел время. Мы были в хорошей форме, и у нас было все, чтобы побеждать.