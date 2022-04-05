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Модрич отдает приказы Милитао и Начо с боковой линии во время игры с «Сельтой»

Лука Модрич Лука Модрич
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Карло Анчелотти не присутствовал на воскресной победе «Реала» над «Сельтой» из-за положительного результата теста на Covid-19.

Его сын Давиде Анчелотти возглавил команду, но другой человек проявил лидерство, когда «сливочные» столкнулись с жесткой «Сельтой».

Лука Модрич, вылетевший на 74-й минуте, фактически стал главным тренером «Мадрида» после его замены.

На кадрах, которыми поделился Diario AS, хорват дает указания Эдеру Милитао и Начо. 

"Начо! Разогревайся! Сейчас! Давай!".

Модрич торопит Начо:

Потом Модрич увидел, что Милитао настаивает на игре. Вот что он сказал: "Ложись на землю! Хватит играть! Что за дурак... madre mia!".

 

 Васкес и Асенсио реагируют на то, что Модрич возглавил «Мадрид»:

 Модрич недоволен тем, как разворачивается игра:

 

 Милитао наконец сняли, и Модрич счастлив:

 Финальный свисток, за одну секунду до и одну секунду после:

 После финального свистка Лука обнял мадридцев так, будто он тренер:

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