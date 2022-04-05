Модрич отдает приказы Милитао и Начо с боковой линии во время игры с «Сельтой»

Карло Анчелотти не присутствовал на воскресной победе «Реала» над «Сельтой» из-за положительного результата теста на Covid-19.
Его сын Давиде Анчелотти возглавил команду, но другой человек проявил лидерство, когда «сливочные» столкнулись с жесткой «Сельтой».
Лука Модрич, вылетевший на 74-й минуте, фактически стал главным тренером «Мадрида» после его замены.
На кадрах, которыми поделился Diario AS, хорват дает указания Эдеру Милитао и Начо.
"Начо! Разогревайся! Сейчас! Давай!".
Модрич торопит Начо:
Потом Модрич увидел, что Милитао настаивает на игре. Вот что он сказал: "Ложись на землю! Хватит играть! Что за дурак... madre mia!".
Васкес и Асенсио реагируют на то, что Модрич возглавил «Мадрид»:
Модрич недоволен тем, как разворачивается игра:
Милитао наконец сняли, и Модрич счастлив:
Финальный свисток, за одну секунду до и одну секунду после:
После финального свистка Лука обнял мадридцев так, будто он тренер:
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