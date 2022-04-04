Для Анчелотти статус Винисиуса остается неизменным, несмотря на то что в этом календарном году бразилец потерял свою искру, а его атакующие показатели выглядят не столь впечатляюще, как в первые пять месяцев соревнований. Однако для итальянского тренера Вини по-прежнему неприкасаем и является одним из самых используемых игроков в составе.

Винисиус закончил год с 12 голами и 9 голевыми передачами, став главной сенсацией сезона в «Мадриде» и лучшим партнером Бензема. Бум бразильца стал одним из залогов успеха команды в Ла Лиге, в группе Лиги Чемпионов и в Суперкубке Испании.

Сейчас, во второй половине сезона, «эффект Винисиуса» немного угас, но Анчелотти не обращает на это внимания, поскольку он знает важность бразильца и его способность сделать разницу в любой момент игры. Атакующие показатели Вини снизились (5 голов и 5 голевых передач в этом году), но его вовлеченность в игру осталась такой же или даже больше, чем раньше.

Его спад в атаке в этом году не повлиял на его роль. На самом деле, Винисиус выходил в «старте» во всех матчах, в которых он был доступен. В 2022 году он пропустил только 3 из 18 матчей «Мадрида»: один из-за дисквалификации и два из-за положительного теста на ковид. В остальных же матчах он выходил в стартовом составе и практически всегда играл 90 минут.

В Ла Лиге Вини пропустил только 26 минут в 9 матчах, которые он провел в этом году; получил 14 минут отдыха в двух матчах за Суперкубок, 8 минут в противостоянии Лиги Чемпионов с «ПСЖ» и 32 минуты в двух матчах Кубка Короля с «Эльче» и «Атлетиком».

Именно на «Сан-Мамес» в Кубке Короля, где «Мадрид» потерпел поражение, была доказана важность Винисиуса для Анчелотти: итальянский специалист без колебаний выпустил бразильца в стартовом составе, несмотря на то что 42 часа назад тот сыграл за национальную сборную, также начав встречу в «старте».

Спад Винисиуса во многом связан с тем вниманием, которое игроку уделяют его соперники. Бразилец сам по себе уже вызывает опасения у соперников, поэтому во время игры он подвергается жесткой опеке. Временами чрезмерно жесткой. На самом деле, «Мадрид» уже не раз выражал свою обеспокоенность отношением соперников и арбитров к Винисиусу. В Королевском клубе считают, что грубость соперников возросла, а защита со стороны арбитров практически отсутствует.

В любом случае, что бы ни произошло с игрой Винисиуса до окончания соревнований, его сезон будет считаться успешным, потому что он заметно прибавил в качестве. На данный момент на счету Вини 17 голов и 10 голевых передач, а также он дважды спровоцировал соперников на красную карточку («Леванте» и «Гранада») и заработал пять пенальти («Сельта», «Шериф», «Эльче», «Реал Сосьедад» и «Мальорка»). Эти показатели делают бразильца вторым лучшим атакующим игроком «Мадрида», и его превосходит только Бензема.

Блестящий сезон принесет Винисиусу дополнительный бонус в виде продления контракта, что является приоритетом для «Мадрида». Продление соглашения с бразильцем будет обсуждаться по окончании кампании. Контракт истекает в 2024 году, и одной из главных целей Королевского клуба, наряду с подписанием таких «галактикос», как Мбаппе и Холанд, является продление контракта с Винисиусом и значительное повышение его зарплаты.

Источник