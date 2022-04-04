Клеман Тюрпен назначен главным арбитром матча между «Мадридом» и «Челси»

Клеман Тюрпен рассудит первый четвертьфинальный матч между «Мадридом» и «Челси» на «Стэмфорд Бридж» в Лиге Чемпионов. Игра состоится в среду в 22.00 по московскому времени.

Это будет четвертый матч мадридского клуба под руководством француза в этом турнире.

Впервые Клеман Тюрпен судил «Мадрид» на групповом этапе турнира в сезоне 2014\15 против «Лудогорца», матч закончился победой «сливочных» 4-0. Потом Тюрпен работал на матче группового этапа между «Мадридом» и «Ромой» в сезоне 2018\19, тогда победа тоже осталась за «Мадридом2 0-2. Третий и последний на сегодняшний день матч был также на групповом этапе в сезоне 2020\21 против «Интера» на «Альфредо Ди Стефано», тогда тоже победил «Реал Мадрид» (3-2).