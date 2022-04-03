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Бензема стал фаворитом гонки за Золотой мяч после одного ключевого эпизода

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По сообщению Marca, Карим Бензема считается фаворитом на получение Золотого мяча в этом году. Его хет-трик в ворота «Пари Сен-Жермен» в памятном камбэке сыграл ключевую роль.

Однако все будет зависеть от Лиги чемпионов. Напоминаем, что Золотой мяч будет вручен раньше, чем обычно, в 2022 году после недавних изменений формата.

Тем временем нападающий «Мадрида» проводит лучший по результативности сезон в своей карьере.

По данным Opta, в этом сезоне он забил 34 гола в 35 матчах. Его предыдущим рекордом были 32 гола в 52 играх в сезоне 2011/12.

В прошлом году Бензема финишировал четвертым в гонке за Золотой мяч. Главный приз достался Лионелю Месси.

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