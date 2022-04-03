Карло Анчелотти в ожидании результатов ПЦР теста

Карло Анчелотти – основное сомнение «Мадрида» перед первым четвертьфинальным матчем Лиги Чемпионов с «Челси» 6 апреля. Главный тренер команды сегодня сдал ПЦР тест и завтра получит результат, узнав, сможет ли он поехать в Лондон или нет.

В прошлую среду Анчелотти получил положительный результат и с тех пор находится на самоизоляции. Симптомов у итальянца уже нет, но вчерашний результат все еще был положительным, поэтому Карло не смог поехать с командой в Виго.

В «Мадриде» надеются, что Карло Анчелотти сможет отправиться в Лондон, но если этого не произойдет, то повторится история на «Балаидос»: Абиан Пердомо будет назван главным тренером, но Давиде Анчелотти будет нести ответственность за матч, но не сможет отдавать приказы, поскольку у него нет лицензии УЕФА на должность помощника тренера. Как и в случае на «Балаидос», раздавать указания будет Льопис, тренер вратарей.