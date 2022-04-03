«У нас есть игроки,желание и мотивация»: Вальверде с нетерпением ждет «реванша» против «Челси»

«Для нас это шанс взять реванш за прошлый год», — сказал Федерико Вальверде после игры с «Сельтой», когда его спросили о предстоящем матче с «Челси».

«У нас есть игроки, желание и мотивация для достижения нашей цели».

В среду «Реал Мадрид» сыграет с «Челси» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

У «сливочных» была сложная игра против «Сельты», и им понадобились два гола с пенальти от Бензема и несколько великолепных сейвов Куртуа, чтобы набрать три очка.

«Мы в восторге», — сказал Вальверде об игре.

«Мы знали, что будет сложно. «Сельта» — очень сильный соперник, победить на этом стадионе непросто».

«Теперь мы должны насладиться победой и отдохнуть перед игрой с «Челси». Мы создали много моментов, которые не реализовали, но забили пенальти и выиграли, а это самое главное».