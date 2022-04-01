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«Реал Мадрид» продлил контракт с голкипером женской команды

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«Реал Мадрид» объявил о продлении контракта с Мисой – голкипером женской команды – до 2024 года. Миса появилась в «Мадриде» в 2020 году из «Депортиво Абанка» и с тех пор стала одной из ключевых фигур команды.

Мисе 22 года, она представляет сборную Испании, и была чемпионкой на Евро в составе молодежной команды в 2017 году. Она получила трофей Саморы в прошлом сезоне.

Благодаря этому продлению «Реал Мадрид» обеспечил женскую команду первоклассным голкипером.

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