«Реал Мадрид» продлил контракт с голкипером женской команды

«Реал Мадрид» объявил о продлении контракта с Мисой – голкипером женской команды – до 2024 года. Миса появилась в «Мадриде» в 2020 году из «Депортиво Абанка» и с тех пор стала одной из ключевых фигур команды.
Мисе 22 года, она представляет сборную Испании, и была чемпионкой на Евро в составе молодежной команды в 2017 году. Она получила трофей Саморы в прошлом сезоне.
Благодаря этому продлению «Реал Мадрид» обеспечил женскую команду первоклассным голкипером.
🤝 ¡Hemos acordado la ampliación del contrato de @marisabelrr1 hasta 2024!#Misa2024 | #RealMadrid pic.twitter.com/z4D811XryP— Real Madrid C.F. (@realmadridfem) April 1, 2022
Комментарии