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Бензема и Менди готовы сыграть с «Сельтой»

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Карим Бензема и Ферлан Менди восстановились после травм и готовы сыграть в завтрашнем матче в Виго против «Сельты». Оба футболиста сегодня тренировались в общей группе во время подготовки к матчу.

В Виго не ждут Азара, Иско и Йовича – все трое травмированы. Бельгиец был прооперирован на этой неделе и пропустит от четырёх до пяти недель. Иско страдает от боли в спине, а Йович получил травму в сборной. Иско и Йович работали в тренажерном зале.

К травмам игроков нужно еще прибавить отсутствие Карло Анчелотти, заболевшего коронавирусом. Вместо Карло, команду на поле выведет его сын Давиде.

Тренировка началась с разминки, с упражнения «рондо». Далее была выполнена тактическая работа, физические упражнения, также был сыгран матч на поле уменьшенного размена. Тренировка завершилась серией ударов по воротам.  

 

 

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