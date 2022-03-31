«Реал Мадрид» готов потратить 75 миллионов евро на замену Луки Модрича

«Реал Мадрид» готов выложить 75 миллионов евро за игрока, который заменит Луку Модрича в полузащите.

Согласно Diario AS, этим игроком, скорее всего, будет Джуд Беллингэм из «Боруссии».

Беллингему всего 18 лет, но он демонстрирует многообещающий талант.

«Сливочные» не будут делать все возможное, чтобы получить английского полузащитника сейчас, но будут добиваться его подписания в 2023 году, когда Модрич, как ожидается, покинет «Мадрид».

В этом сезоне Беллингхэм забил 6 голов и сделал 13 результативных передач.