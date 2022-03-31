Результаты мадридистов в национальных сборных

11 игроков «Реал Мадрид» были вызваны в свои национальные сборные во время мартовского международного перерыва: Лука Модрич (Хорватия), Каземиро, Вини, Родриго и Эдер Милитао (Бразилия), Дани Карвахаль (Испания), Феде Вальверде (Уругвай), Дэвид Алаба (Австрия), Гарет Бэйл (Уэльс), Лука Йович (Сербия) и Эдуардо Камавинга (Франция U-21).

Испания – Албания (2-1)

Испания – Исландия (5-0)

Карвахаль был вызван в сборную Испании на участие в двух товарищеских матчах. В первом из них, победе над Албанией на «Корнелья-Эль Прат», он сыграл 71 минуту. Дани не сыграл во втором матче, против Исландии на «Риасоре», который завершился оглушительной победой «Ла Рохи».

Венгрия – Сербия (0-1)

Дания – Сербия (3-0)

Йович принял участие в победе Сербии над Венгрией. Нападающий сыграл во втором тайме первого товарищеского матча своей страны. Он также вышел в основе в проигранном матче от сборной Дании на стадионе «Паркен» в Копенгагене.

Хорватия – Словения (1-1)

Хорватия – Болгария (2-1)

Модрич вышел в стартовом составе в первом из двух товарищеских матчей своей сборной в Катаре. В ничейной игре со Словенией Лука отыграл 70 минут. Во втором матче он вышел на поле на 72-й минуте и реализовал пенальти, подняв дух команды для ремонтады.

Уэльс – Австрия (2-1)

Уэльс – Чехия (1-1)

Бэйл отличился за Уэльс в победном матче над Австрией, за которую играл Алаба. Гарет оформил дубль и вывел свою страну в плей-офф Чемпионата Мира. Нападающий забил потрясающий гол со штрафного и еще один гол после отличного розыгрыша. Затем Уэльс встретится с победителем перенесенного матча Шотландия – Украина. Во второй игре на стадионе «Кардифф», которая была товарищеской, Уэльс сыграл вничью с Чехией: Гарет вышел на поле на 81-й минуте.

Уругвай – Перу (1-0)

Чили – Уругвай (0-2)

Уругвай математически квалифицировался на Чемпионат Мира-2022 благодаря победе над Перу в Монтевидео. Вальверде отыграл весь матч. Полузащитник мадридского «Реала» сыграл ключевую роль во втором матче, забив второй гол в ворота Чили на стадионе «Сан-Карлос де Апокиндо».

Бразилия – Чили (4-0)

Боливия – Бразилия (0-4)

Винисиус отыграл 75 минут и забил второй гол в победном матче бразильцев над Чили. Каземиро отыграл 82 минуты, которая проходила на «Маракана». Милитао и Родриго не принимали участия в игре. Вини пропустил следующую игру из-за дисквалификации, когда Бразилия обыграла Боливию в Ла-Пасе. Милитао провел полный матч, Родриго вышел со скамейки во втором тайме, а Каземиро не участвовал.

Уэльс – Австрия (2-1)

Алаба хоть и отыграл все 90 минут, но не смог предотвратить поражение Австрии от Уэльса: надежды австрийцев на выход на Чемпионат Мира в Катаре рухнули. Алаба покинул сборную и не принимал участия в товарищеском матче против Шотландии.

Франция U21 – Фарерские острова U21 (2-0)

Франция U21 – Северная Ирландия U21 (5-0)

Камавинга отыграл все 90 минут в товарищеской встрече против молодежной сборной Северной Ирландии в Кале (Франция). В предыдущем матче, который проходил на том же стадионе, Эдуардо сыграл важную роль в победе над Фарерскими островами в отборочном матче на Чемпионат Европы среди юношей. Полузащитник провел весь матч и забил свой первый гол за сборную.

Источник