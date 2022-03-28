Говорит Мадрид
Блог

Журналисты используют искусственный интеллект, чтобы найти нового правого защитника для «Мадрида»

Клубы
Педро Порро Педро Порро
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Репортеры Diario AS задействовали искусственный интеллект, чтобы выбрать Педро Порро лучшим правым защитником «Мадрида».

С помощью компьютерного анализа, представленного Olicip, выяснилось, что Порро является лучшей альтернативой для «Мадрида», чем Рис Джеймс из «Челси».

Порро набрал в рейтинге 97 баллов из 100, а Джеймс — 95.

В нападении Порро оценивается 89, а в защите – 84.

Стоимость 22-летнего испанца оценивается всего в 30 миллионов евро, но он может присоединиться к «Мадриду» в качестве свободного агента летом, когда истечет его контракт с «Манчестер Сити».

Поскольку Дани Карвахаль склонен к травмам, Порро может служить качественной альтернативой.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные