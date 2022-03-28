Журналисты используют искусственный интеллект, чтобы найти нового правого защитника для «Мадрида»

Репортеры Diario AS задействовали искусственный интеллект, чтобы выбрать Педро Порро лучшим правым защитником «Мадрида».

С помощью компьютерного анализа, представленного Olicip, выяснилось, что Порро является лучшей альтернативой для «Мадрида», чем Рис Джеймс из «Челси».

Порро набрал в рейтинге 97 баллов из 100, а Джеймс — 95.

В нападении Порро оценивается 89, а в защите – 84.

Стоимость 22-летнего испанца оценивается всего в 30 миллионов евро, но он может присоединиться к «Мадриду» в качестве свободного агента летом, когда истечет его контракт с «Манчестер Сити».

Поскольку Дани Карвахаль склонен к травмам, Порро может служить качественной альтернативой.