Лука Модрич работает 80 дней без остановки

Лука Модрич работает без отдыха, а когда ему все-таки удается отдохнуть, то это отдых только на половину. Хорват играет всегда, либо как основной, либо как запасной. Последний раз, когда Лука не выходил на поле было в Алькое, в матче Кубка Короля, который он пропустил из-за небольшого ушиба, полученного на тренировке. С тех пор, Лука отыграл 16 матчей подряд, в 14 из них он был в стартовом составе и в двух запасным. Карло Анчелотти дал ему небольшую передышку в матче «Вильярреал» – «Реал Мадрид», чтобы Лука был свежим в Париже, а также против «Мальорки» в связи с тем, что ремонтада в ответной встрече с французским клубом была изматывающей: на «Ла Серамике» Лука сыграл 13 минут и 31 против «Мальорки». Вот уже на протяжении 80 дней, с 5 января Лука Модрич не смотрел ни одного матча с трибун или полностью со скамейки запасных.

В текущем сезоне хорват пропустил только 8 матчей. Первые два во втором и третьем турах Ла Лиги, когда у него была травма приводящей мышцы, и он восстанавливался 21 день. Лука сыграл три следующих матча, но пропустил яркую победу над «Мальоркой» (6-1). Следующий перерыв случился после Класико, Модрич отдыхал перед изматывающей неделей и пропустил встречу с «Осасуной» и «Райо». Потом Лука играл вплоть до декабря, когда его остановил коронавирус, заставив пропустить матчи с «Кадисом» и «Атлетиком». После хорват пропустил только встречу с «Алькояно».

С тех пор Лука Модрич играл постоянно. Он провел семь матчей в стартовом составе, два из них в Суперкубке, сделал передышку против «Вильярреала», но в итоге сыграл в том матче 13 минут, заменив Вальверде. После сразу же вернулся в «основу» и выходил на протяжении пяти матчей, в том числе против «ПСЖ». Был небольшой перерыв против «Мальорки», в том матче Лука сыграл полчаса. Потом было Класико и сейчас международный перерыв.

В данный момент Лука Модрич находится в расположении сборной Хорватии, которая уже прошла отбор на Чемпионат мира в Катаре, а сейчас проводит товарищеские матчи, оба на стадионах, которые примут чемпионат мира. Первая игра против Словении, а вторая против Болгарии. Лука играл против команды Облака, вышел в «основе» и провел на поле 70 минут. Матч получился для Луки великолепным: 87% точных передач и 100% выигранных единоборств. Он был в шаге от гола, но мяч после его удара оказался в руках голкипера.

Несмотря на то, что сам Модрич во время пресс-конференции перед матчем с «ПСЖ» намекнул, что хотел бы сыграть с Мбаппе в будущем году, давая понять, что видит себя в будущем проекте «Мадрида», реальность такова, что его контракт заканчивается 30 июня и пока не было сообщений о продлении. В сентябре Луке будет 37 лет, но он переживает вторую молодость, демонстрируя высочайший уровень футбола – один из лучших в своей карьере. Модрич – ключевой игрок «Мадрида» и хочет и может им оставаться. Статистика говорит о том, что он еще не скоро повесит бутсы на гвоздь.

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