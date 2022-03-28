Азар может больше не сыграть за «Реал Мадрид»: объясняем почему

Эден Азар мог сыграть свой последний матч за «Реал Мадрид» 19 февраля с «Алавесом».

Бельгиец перенесет операцию на лодыжке и пропустит месяц. Карло Анчелотти не планирует использовать его снова даже после выздоровления, сообщает Хосе Луис Санчес.

Летом Азар, скорее всего, покинет клуб. Ранее сообщалось, что «Челси» рассмотрит возможность его повторного подписания через 3 года.

31-летний футболист провел за «сливочных» 65 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 10 результативных передач.