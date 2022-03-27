Алаба вернется в «Мадрид» раньше намеченного срока

Центральный защитник «Мадрида» Дэвид Алаба вернется раньше времени в расположение команды, потому что его сборная лишилась возможности попасть на Чемпионат мира.

Уэльс Гарета Бэйла обыграл австрийцев в стыковом матче, теперь команде Алабы не за что бороться, и футболист уже оставил расположение сборной, получив соответствующее разрешение тренера.

Таким образом Алаба, как и Винисиус, перебравший желтых карточек, возвращается в Вальдебебас раньше запланированного срока. Для Анчелотти это плюс, потому что другой его центральный защитник Милитао пока остается в расположении сборной Бразилии.

Завтра «Мадрид» вернется к работе в Вальдебебас, но Винисиус и Алаба получат выходной и присоединятся к команде во вторник.