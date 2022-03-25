Висенте Дель Боске: «Легче всего обвинять Анчелотти, Модрича и Крооса»

Бывший главный тренер «Мадрида» прокомментировал поражение «сливочных» от «Барселоны» в Класико, отметив, что проще всего критиковать тренера и ветеранов команды, таких как Лука Модрич и Тони Кроос.

«Через несколько дней после того, как «Реал Мадрид» обыграл «ПСЖ», у команды ничего не получилось против «Барселоны», и никто не мог сказать, что соперник не заслуживал победы. Легче всего обвинить в поражении тренера и ветеранов, таких как Модрич и Кроос, которые демонстрируют потрясающий уровень игры на протяжении многих лет», - сказал Дель Боске.

Несмотря на преимущество над «Севильей» в 9 очков и в 12 очков над «Барселоной», Дель Боске заверил, что не согласен, что с Ла Лигой все решено.

«Меня пугают такие заявления. Конечно, для преследователей «Мадрида» это почти невыполнимая задача, но не думаю, что все решено. Впереди еще много туров, может произойти все что угодно, одна команда может проиграть почти все, а вторая – выиграть».

Дель Боске также отметил великолепную работу Хави на посту главного тренера «Барселоны», отметив его прекрасное видение футбола.

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