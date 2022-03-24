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«Реал Мадрид» подпишет полузащитника, если не получит Холанда

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Согласно нескольким источникам, «Реал Мадрид» находится в гонке за Эрлингом Холандом.

Тем не менее, вполне возможно, что этим летом им не удастся подписать норвежский голевой автомат. В этом случае «сливочные» нацелятся на улучшение своей полузащиты, считают в издании Diario AS.

Полузащитником на радаре «Мадрида» является игрок «Монако» Орельен Чуамени.

Игрок «Монако» — эффективный центральный и опорный полузащитник. По данным Transfermarkt, его стоимость составляет всего 40 миллионов евро.

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