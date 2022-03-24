Операция «выход»: «Мадрид» рассчитывает избавиться от большого количества игроков

Состав «Мадрида» может претерпеть серьезные изменения грядущим летом. Почти треть футболистов команды Анчелотти возможно покинет Вальдебебас. У троих игроков контракт заканчивается 30 июня и скорее всего это будет финальная точка в их этапе в «Мадриде» – речь о Бэйле, Марсело и Иско. Еще пятеро одной ногой уже за дверью: Вальехо, Себальос, Азар, Йович и Мариано. Это восемь игроков, не считая Андрея Лунина, которые не входят в планы Карло Анчелотти, которому приходится заниматься управлением самой многочисленной команды последних времен (23 полевых игрока).

Марсело, Иско и Бэйл завершают свои контракты с клубом. Бразильцу 12 мая исполнится 34 года, он провел в «Мадриде» последние 15 лет, но его роль в команде существенно уменьшилась за последние четыре сезона. Солари начал в нем сомневаться, а появление Менди в 2019 году окончательно расставило все по своим местам. Марсело сыграл 567 минут в текущем сезоне, это в половину меньше, чем в прошлом сезоне и меньше трети, чем два года назад. Марсело является капитаном команды, а по количеству трофеев с клубом его превосходит только Пако Хенто (24). У бразильца 23 трофея, в том числе 4 кубка Лиги Чемпионов, 5 побед в Ла Лиге. Марсело стал вторым иностранцем, сыгравшим наибольшее количество матчей за «сливочных» в истории клуба – на данный момент 542, для этого ему потребовалось 16 сезонов и эту цифру смогли превзойти только пятеро игроков в истории клуба.

Иско и Бэйл идут параллельными путями почти с момента своего появления в «Мадриде» и до момента расставания. Они оба пришли летом 2013 года, когда Карло Анчелотти возглавлял команду и покинут они ее тоже вместе при итальянском специалисте. Валлиец (32 года) начал «затухать» при Зидане, хотя у него и были яркие вспышки, как например дубль в финале Десимотерсеры. Иско при французе возглавил команду Б, которая помогла блестяще провести сезон 2016/17 и выиграть золотой дубль. Но испанец потерял место в «основе», как и валлиец. При Солари Иско, как и Марсело, стал одной из главных жертв, в связи с чем потерял место в сборной Испании.

Хотя все трое футболистов покинут «Мадрид» бесплатно, их уход станет облегчением с финансовой точки зрения. Так освободится 60 млн евро из зарплатного фонда, как раз перед переходом Мбаппе и, возможно, Холанда. Гарет Бэйл в год получает 30 млн евро, Марсело освободит 16 млн, а Иско – 14.

Помимо троих игроков, чьи контракты заканчиваются, «Реал Мадрид» готов выставить на продажу и других футболистов.

Вальехо и Себальосу обоим по 25 лет, и они оба являются кандидатами на выход. Центральный защитник едва ли играл в этом сезоне, а полузащитник после восстановления от тяжелой травмы также не получает игрового времени от Карло Анчелотти. Будущее Себальоса связано с «Бетисом».

У других трех футболистов ситуация иная, им клуб обещал упростить процедуру ухода. Азару 31 год, он пришел в «Мадрид», как галактико, чтобы заменить Криштиану Роналду. Но травмы помешали футболисту продемонстрировать свой уровень. В этом сезоне Азар сыграл 878 минут. «Реал Мадрид» готов рассматривать предложения. Проблемой является то, что «Мадрид» хочет получить хотя бы 40 млн за бельгийца, меньшая сумма станет убытком.

Карло Анчелотти не рассчитывает еще на двух нападающих: на Йовича и Мариано. Они едва ли сыграли по два матча в «основе», не попав в планы тренера, даже когда Бензема получил травму. Мариано 28 лет, он вышел в Класико после перерыва, хотя мог бы сыграть и с первых минут. «Мадрид» уже давно ищет для него новый клуб, но сам игрок всегда отказывался уходить, в прошлом августе он отказал «Райо», несмотря на договоренность между командами.

Ситуация Луки Йовича настолько критическая, что он даже не попал в заявку на матч с «Мальоркой». Как и в случае с Азаром, уход серба из команды имеет важный экономический аспект. Его трансфер обошелся «Мадриду» в 60 млн евро в 2019 году, и еще 30 млн евро нужно амортизировать, чтобы клуб мог сбалансировать счета, если решит продать его. Речь может пойти об аренде, которая позволит это сделать.

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