Каземиро обратился к болельщикам после поражения в Класико

Каземиро воспользовался Twitter, чтобы обратиться к болельщикам после поражения в Класико. Бразилец написал: «Мы – лидеры Ла Лиги, мы едины, с нетерпением ждем четвертьфинала Лиги Чемпионов. Проигрывать всегда тяжело, но мы остаемся сильными и на вершине. Hala Madrid».

Каземиро присоединился к ранее обратившимся через социальные сети к мадридистам Начо, Алабе и Куртуа. Все они признавали горечь поражения, но призывали к единству и упорной борьбе до конца сезона за Ла Лигу и Лигу Чемпионов.