Суперкомпьютер оценивает шансы «Мадрида» на победу в Ла Лиге после провального Класико

По данным суперкомпьютера FiveThirthyEight, «Реал Мадрид» по-прежнему остается фаворитом на победу в Ла Лиге в этом сезоне, несмотря на то, что вчера команду Анчелотти разгромила «Барселона».

«Сливочные» получили 90% шансов на победу в лиге, несмотря на их недавнее тяжелое поражение.

Ожидается, что «Барселона» финиширует второй, шансы каталонцев на первое место в Ла Лиге оцениваются всего в 8%.

Здесь трудно спорить с машиной. С Бензема в хорошей форме победить «Реал Мадрид» будет гораздо сложнее.