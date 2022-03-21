Вальверде лучший, Модрич и Алаба худшие. Оценки «Мадрида» за Класико

«Реал Мадрид» был разгромлен извечным соперником «Барселоной» на глазах у своих болельщиков на «Бернабеу». Главным героем матча стал Обамеянг, отметившийся двумя голами и результативной передачей.

Счет был открыт в первом тайме на 25й минуте матча, Обамеянг забил после паса Усмана Дембеле. На 38й минуте Дембеле сделал ассист уже на Араухо. В начале второго тайма на 47й минуте счет увеличил Ферран Торрес с передачи Обамеянга, а уже на 51й сам Обамеянг забил после ассиста Торреса.

По окончании матча «Реал Мадрид» остается лидером чемпионата Испании, а «Барселона», набрав три очка делит 3 и 4 место с «Атлетико», имея одну игру в запасе.

Вот оценки команды Карло Анчелотти от портала: