Куртуа говорит, что игроки «Мадрида» «не поняли» тактику Анчелотти в Класико

«Барселона» разгромила «Реал Мадрид» со счетом 4:0. «Сливочные» начали матч со схемы 4-6-0, а в перерыве перешли на 3-4-3.

После смены дела пошли еще хуже, так как «Мадрид» пропустил два быстрых гола после перерыва.

«В перерыве тренер пытался что-то изменить, но мы этого не поняли, Ферран оказался один против меня через 40 секунд после начала второго тайма», — сказал после игры Тибо Куртуа.

Вратарь может высоко держать голову после игры. Он не виноват ни в одном из голов «Барсы» и не позволил своей команде проиграть с еще более разгромным счетом.