Флорентино Перес и Хосе Анхель Санчес обсудили будущее клуба

В среду состоялась встреча на самом высоком уровне: Флорентино Перес и Хосе Анхель Санчес собрались, чтобы проанализировать ситуацию и принять решения относительно будущего Королевского клуба на всех уровнях. Сейчас настал момент для сбора информации и решительных шагов в ведущихся переговорах. Общий знаменатель по-прежнему будет заключаться в том, чтобы применять логику и не ставить под угрозу будущее клуба.

Сомнений по поводу состава и главного тренера практически нет. У Карло Анчелотти действующий контракт, и есть уверенность в его работе: итальянский специалист совершает логические движения, подкрепленные результатами, и он более чем выполняет поставленные перед ним задачи, имея в своем распоряжении состав, приближенный к составу прошлого сезона. Многие его решения идут рука об руку с решениями Королевского клуба.

Главный приоритет – обеспечить переход Килиана Мбаппе (вопрос уже практически решен), а также возможный переход Эрлина Холанда. После того как счета и спортивные решения были сведены, был запущен процесс для нанесения решительного удара.

Контакты как с окружением Холанда, так и с дортмундской «Боруссией» в последние недели не прекращаются. Вчерашняя встреча закончилась убеждением, что невозможное начинает становиться вполне реальным и что более чем сложная операция может увенчаться успехом в зависимости от воли самого нападающего.

Сейчас «Мадрид» работает над двумя операциями – одна из них уже практически закрыта, осталось согласовать лишь некоторые детали, а вторая в самом разгаре – поэтому работа по остальным возможным целям поставлена на паузу. Тчуамени мог бы стать еще одним долгожданным усилением, но президент и генеральный директор обуславливают все возможной продажей таких игроков, как Азар, Мариано, Йович, Себальос и Вальехо, прежде чем вынести на повестку необходимые усиления, на которые указывает спортивное руководство, в том числе и на вышеупомянутого полузащитника в качестве приоритета.

Что касается темы латералей, то на правом фланге никаких изменений не ожидается, поскольку у «Мадрида» действуют контракты с тремя игроками: Карвахалем, Лукасом Васкесом и Одриосолой. На левом фланге сомнение состоит в том, возвращать ли Франа Гарсию или положиться на Мигеля Гутьерреса.

Королевский клуб хочет послать позитивный сигнал кантере и ищет игрока, который получит свой собственный номер в первой команде, и в данном случае Антонио Бланко является главным кандидатом.

Вопрос о Суперлиге остается на повестке дня в ожидании решения Люксембургского суда, хотя все указывает на то, что в ближайшие два сезона, похоже, ничего не изменится. УЕФА держит дверь для перемен открытой, но, судя по тому, что прозвучало две недели назад в Лондоне, это далеко не проект Суперлиги. Кроме того, Королевский клуб погружается в цифровую трансформацию с новым партнером в лице американской компании Cisco.

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