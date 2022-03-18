Решающий день в Вальдедебас для Карима Бензема

Сегодня Карим Бензема должен пройти медицинское тестирование перед Класико в воскресенье. После того, как в конце матча с «Мальоркой» Карим почувствовал дискомфорт в камбаловидной мышце было решено отложить тестирование на два дня.

Тяжелая травма исключается, как в случае с соотечественником Бензема – Менди, который выбыл в начале недели после того, как у него подтвердилась травма отводящей мышцы, на восстановление которой требуется 15 дней. Но, разумеется, Карим не мог тренироваться с командой.

По завершении обследования будет принято решение, не ли риска, что если Карим выйдет на поле, то его травма может усугубиться. Класико – важный матч, но Анчелотти смотрит и на предстоящий четвертьфинал Лиги Чемпионов против «Челси». В случае травмы Карим пропустит противостояние.

Предыстория также призывает к осторожности с Бензема, который с начала декабря рискует своим здоровьем. 4 декабря у него произошло мышечная травма левого бедра (неделя восстановления), 23 января микроразрыв бицепса бедра левой ноги (22 дня восстановления) и в прошлое воскресенье вышеупомянутый дискомфорт в камбаловидной мышце левой ноги.

Трудное решение для Анчелотти, который может потерять своего главного бомбардира в на пике формы. Карим уже забил 32 гола в этом сезоне, забил пять голов в последних двух матчах («ПСЖ» и «Мальорка»), забил пять голов и отдал четыре передачи в последних четырех победах «Мадрида» в чемпионате («Алавес», «Райо», «Реал Сосьедад» и «Мальорка»).

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