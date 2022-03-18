Давид Алаба: «Класико – особенный матч, благодаря истории, которая стоит за ним»

Давид Алаба проводит свой первый сезон в «Мадриде», он уже знает, что значит играть и забивать в Класико. Ему удалось и то, и другое в первом матче на «Камп Ноу». Австриец ответил на вопросы Realmadrid TV в преддверии встречи.

«Команда в порядке. Мы в хорошей форме, набрали ритм, но мы понимаем, что должны поддерживать эту форму. Я думаю, что нет какого-то одного ключевого момента для победы в таком матче. Есть несколько вещей, которые мы должны сделать, чтобы победить».

«Матч Класико был потрясающим. Хороший опыт навсегда останется в моей памяти. Класико – особенный матч, благодаря истории, которая стоит за ним. На этой неделе перед матчем чувствуется особенная атмосфера, так было и в прошлый раз. Думаю, этим Класико и отличается от других матчей».

«Я думаю, что не только у меня в Австрии, но и во всем мире Класико считается особенным матчем. Все хотят посмотреть его. Я готовлюсь к этой игре, как и к любой другой».