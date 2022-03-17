«Мадрид» готовится к Класико: Бензема продолжает тренироваться в зале

«Реал Мадрид» продолжает подготовку к Класико на «Бернабеу». Участие Карима Бензема в воскресном матче под вопросом, он получил травму во время встречи с «Мальоркой», очередное медицинское тестирование намечено на завтра.

Сегодня Бензема и Менди тренировались в зале в Вальдебабас, пока их товарищи по команде бегали по полю. Начо и Азар, пропустившие вчерашнюю групповую тренировку, вернулись к команде без всяких проблем.

Футболисты начали занятие в зале, продолжили на газоне, выполнили ряд тактических упражнений и завершили тренировку матчами на поле уменьшенного размера, сообщает официальный сайт клуба.