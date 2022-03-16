Сначала Мбаппе, а теперь Холанд: что стоит за планом «Мадрида»

Многие ожидают, что Килиан Мбаппе перейдет в «Реал Мадрид», когда его контракт закончится в июне, но этим летом на «Сантьяго Бернабеу» может появиться еще одна большая звезда в лице Эрлина Холанда.

Как уже сообщало издание Marca несколько недель назад, «Реал Мадрид» принял решение попытаться подписать Холанда в пару к Мбаппе, а не выбирать одного или другого. «Сливочные» считают, что не могут упустить возможность привести в одну команду двух самых перспективных нападающих мира.

Однако подписание Холанда не будет дешевым. Операция может быть закрыта примерно за 130 миллионов евро плюс зарплата по шестилетнему контракту, и все это приближается к 350 миллионам евро.

«Барселона» следила за нападающим дортмундской «Боруссии» в течение последнего года, но «Реал Мадрид» никогда не рассматривал каталонский клуб как угрозу, отчасти благодаря своему нынешнему финансовому положению. Ожидается, что вместо этого «Барселона» подпишет еще одного клиента Мино Райолы – правого защитника «Аякса» Нуссаира Мазрауи, который этим летом станет свободным агентом.

Клуб, о котором «Реал Мадрид» действительно должен беспокоиться, – это «Манчестер Сити». «Горожане» давно ищут нападающего и могут похвастаться тем, что отец Холанда играл за них. Пеп Гвардиола намерен заполучить норвежца, но игрок хочет повременить с переездом в Премьер-Kигу, что играет на руку «Мадриду».

Что касается «сливочных», то они понимают, что еслихотят подписать Мбаппе и Холанда одним летом, то придется расстаться с некоторыми игроками. Даже если Гарет Бэйл, Марсело и Иско покинут команду летом, то Эдену Азару, Луке Йовичу и Дани Себальосу все равно придется уйти.

Есть и другие варианты, на которых настаивает клуб: продление контракта Марко Асенсио, решение вопроса о том, что делать с Таке Кубо, возможная продажа Браима Диаса, а также попытки получить испанское гражданство для Винисиуса, Эдера Милитао и Родриго Гоэса, что позволит освободить несколько мест в составе команды для игроков, не являющихся гражданами ЕС.

В финансовом отношении «Реал Мадрид» находится в хорошем положении в настоящее время, даже если «сливочным» придется кое-что изменить, чтобы оформить эти два трансфера – это подтверждается финансовыми показателями Ла Лиги, поскольку за последние два сезона Королевский клуб не потерял ни одного евро. Более того, Ла Лига установила свой лимит расходов для «Мадрида» на уровне 739 миллионов евро, в то время как у «Барселоны» он составляет -144 миллиона евро.

Представители мадридского «Реала» дважды встречались с Райолой, чтобы выяснить, заинтересован ли Холанд в переходе в клуб. На встречах обсуждались и другие игроки, но основное внимание всегда уделялось норвежцу.

Еще один вопрос, который «Реал Мадрид» обсуждал с Райолой, – это комиссия, которую ожидают он и отец Холанда, что не является непреодолимым препятствием.

Кроме того, «Реал Мадрид» хотел узнать больше о травмах, с которыми Холанд столкнулся в Дортмунде в этом сезоне, но все предоставленные отчеты не вызвали опасений в клубе.

Во время второго сезона Холанда в «Дортмунде» в его контракт был включен пункт об отступных в размере 75 миллионов евро, который по силам «Мадриду». Это лишь вопрос времени, когда болельщики мадридского «Реала» смогут увидеть Мбаппе и Холанда, играющих вместе в знаменитой сливочной форме клуба.

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