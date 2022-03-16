«Реал Мадрид» может продать Марко Асенсио при одном условии

Мадридский «Реал» намерен продлить контракт с Марко Асенсио, сообщает MadridistaReal.

Однако, если они не смогут договориться, летом «сливочные» попытаются продать 26-летнего футболиста. В противном случае они рискуют упустить Асенсио бесплатно в 2023 году, когда истечет срок его контракта.

Согласно предыдущим сообщениям, «Мадрид» планировал предложить Марко новый четырехлетний контракт с той же заработной платой. Тем временем к испанцу присматриваются «Боруссия Дортмунд», «Бавария» и «Ювентус».

До сих пор Асенсио провел приличный сезон, зарекомендовав себя как регулярный игрок «основы». На данный момент он забил 10 голов и сделал результативную передачу в 32 матчах за «Реал Мадрид».