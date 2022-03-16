Феде Вальверде: «Забить в Класико? У меня на родине все сойдут с ума»

Феде Вальверде в интервью Real Madrid TV говорил о предстоящем Класико на «Бернабеу»

«Мы подходим к матчу очень мотивированными, с желанием насладиться игрой на глазах у наших болельщиков и победить. Поддержка болельщиков дарит большую радость».

«Забить в Класико – это уникально, одно участие в таком матче многое значит, а гол, тем более – у меня на родине все сойдут с ума. Нужно наслаждаться тренировками перед игрой, матчем и поддержкой болельщиков».

«Мы осознаем ответственность такого матча, внимание к нему со всего мира. Мы максимально мотивированы, мы хотим выиграть, чтобы еще сильнее оторваться от преследователей».