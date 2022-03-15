Фабрицио Романо с последней информацией о соглашении между Холандом и «Мадридом»

По словам главного инсайдера Фабрицио Романо, «Мадриду» не нужно назначать встречу с дортмундской «Боруссией» по Эрлингу Холанду, потому что они уже готовы заплатить немецкому клубу сколько угодно.

«Сливочные» уже отправили Холанду свое предложение, но пока не получили ответа. «Манчестер Сити» предлагает нападающему аналогичные условия.

Впрочем, на деньги Эрлингу плевать. Больше всего его волнует проект, тренер и то, что его следующий клуб предложит ему в плане развития.

21-летний футболист скоро примет окончательное решение.

Согласно другому надежному источнику, Маттео Моретто, большая мечта Флорентино Переса — подписать этим летом и Холанда, и Килиана Мбаппе.