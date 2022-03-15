Винисиус снова подвергся расистским оскорблениям во время матча с «Мальоркой»

Винисиус снова подвергся расистским оскорблениям в испанском чемпионате. Это произошло вчера во время выездного матча между «Мадридом» и «Мальоркой». Бразилец стал одним из главных героев игры, открыв счет во втором тайме и заработав пенальти.

Кроме этого в первом тайме Винисиус услышал множество расистских оскорблений со стороны болельщиков «Мальорки». Особенно активно Винисиуса пытались задеть после опасного удара по колену со стороны Маффео. Вини обвинил соперника и трибуны немедленно отреагировали.

«Мальорка» в своем аккаунте в Твиттере резко осудила этот эпизод.

«Клуб решительно и резко осуждает любое расистское отношение или демонстрацию, подобную той, что произошла вчера на нашем стадионе».