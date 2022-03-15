Карим лучший. Оценки «Мадрида» за матч с «Мальоркой»

«Реал Мадрид» разгромил «Мальорку» в гостевом матче Ла Лиги. Счет был открыт во втором тайме: на 55 минуте Винисиус вывел свою команду вперед после передачи Карима Бензема.

На 77й минуте матча Карим реализовал пенальти, а на 82й забил с игры – результативную передачу в свой актив записал Марсело.

В последний раз Бензема покидал поле без забитого мяча 15 февраля – тогда «Реал Мадрид» уступил «ПСЖ» (0:1) в Лиге чемпионов.

Уже в это воскресенье команду Анчелотти ждет испытание «Барселоной» на «Бернабеу».

Вот оценки «Мадрида» за матч с «Мальоркой» от портала: