Давид Алаба: «Мы знали, что матч на «Бернабеу» будет особенным»

Давид Алаба провел великолепный матч против «ПСЖ», а также отметился ярким празднованием победы своей команды со стулом. Алаба поделился со Sport 1 впечатлениями от матча.

О голе Мбаппе

«Даже пропустив гол мы сохранили спокойствие, мы продолжили прессинговать. Было понятно, что нам нужно забить больше одного гола. В моем первом сезоне в «Мадриде» я не хотел вылететь в 1\8 финала из Лиги Чемпионов. Да и никто из нас не хотел!».

О праздновании гола со стулом

«Здорово периодически пробовать новое празднование. Со стулом получилось хорошо. Я не долго раздумывал, там были сплошные эмоции. Когда происходит такая ремонтада, то легко сойти с ума!».

О Кариме Бензема

«Все знают, насколько Карим важен для нас. Разумеется, он решил исход игры, забив три гола. Но его харизма, его сила, его лидерские качества также крайне важны. Карим – игрок мирового класса. Надеюсь, он забьет еще три гола в четвертьфинале».

О «Бернабеу»

«Мы знали, что матч на «Бернабеу» будет особенным. Наши болельщики и атмосфера стали ключевыми факторами успеха. Атмосфера была невероятной. У «Бернабеу» есть своя сила, и мы увидели это в матче с «ПСЖ». Болельщики не оставили нас одних на поле, а подталкивали на протяжении всего матча».