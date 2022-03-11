Президент «Мадрида» поздравил Тони Крооса и Карима Бензема

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поздравил Тони Крооса и Карима Бензема с новыми достижениями. В прошедшем матча 1\8 финала Лиги Чемпионов с «ПСЖ» Тони Кроос провел свою 350 игру в составе «Мадрида», а Карим Бензема обошел Альфредо Ди Стефано в рейтинге лучших бомбардиров за всю историю клуба, заняв третью строчку, а также обошел Рауля в рейтинге лучших бомбардиров «Мадрида» в Лиге Чемпионов, заняв вторую строчку.

Теперь у Карима Бензема 309 голов за «Реал Мадрид», 67 из них были забиты в Лиге Чемпионов.

Президент «Мадрида» вручил футболистам памятные футболки.