350 матчей за «Мадрид» и 50 побед в ЛЧ: статистика Тони Крооса

Вчерашний матч с «ПСЖ», в котором команда Анчелотти вышла в четвертьфинал Лиги Чемпионов, стал 350 для Тони Крооса в составе «Мадрида». Немецкий футболист достиг этой отметки в своем восьмом сезоне в «Мадриде». На его счету 223 победы и 25 голов.

350 матчей Тони Кроос пришлись на семь соревнований: Ла Лига (233), Лига Чемпионов (81), Кубок Короля (17), Клубный чемпионат мира (7), Суперкубок Европы (3), Суперкубок Испании (9).

В текущем сезоне Тони провел 30 матчей в составе «Мадрида», одержав 21 победу и забив 3 гола. Самым результативным для него стал сезон 2014\15, когда немецкий футболист сыграл 55 матчей в «сливочной» футболке.

В составе «Мадрида» Тони Кроос выиграл: 3 кубка Лиги Чемпионов, 4 Клубных чемпионата мира, 3 Суперкубка Европы, 2 кубка Испании, 3 Суперкубка Испании. Кроме того, прошедшая встреча с «ПСЖ» стала 50й победой для Тони Крооса в Лиге Чемпионов в «сливочной» футболке. В главном европейском турнире Тони сыграл 81 матч и забил 5 голов. Самыми успешными для него были сезоне 2014\15, 2015\16, 2016\17 и 2017\18, когда он одержал 8 побед.