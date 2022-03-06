Карим лучший. Оценки «Мадрида» за матч с «Реал Сосьедад»

«Реал Мадрид» обыграл «Реал Сосьедад» на «Сантьяго Бернабеу», упрочив лидерство в турнирной таблице Ла Лиги и взяв важные три очка перед предстоящим матчем Лиги Чемпионов.

Хотя гостям удалось открыть счет благодаря быстрому голу с пенальти Микеля Оярсабаля, команда Анчелотти сумела отыграться еще в первом тайме, когда на 40й минуте отличился Камавинга, которому ассистировал Лука Модрич, а уже через три минуты Лука сам забил после передачи Карима Бензема.

Во втором тайме «сливочные» укрепили свое преимущество: Карим реализовал пенальти, а Марко Асенсио поставил красивую точку после передачи Дани Карвахаля.

Вот оценки «Мадрида» за матч с «Реал Сосьедад» от портала: