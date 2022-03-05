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«Мадрид» не сможет позволить себе других игроков, подписав Холанда и Мбаппе

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По данным издания Marca, «Реал Мадрид» не сможет позволить себе другого игрока, если они в конечном итоге подпишут Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

Проблема, по-видимому, будет заключаться в заработной плате дуэта, а не в плате за трансфер. Мбаппе присоединится бесплатно, а Холанн будет стоить 75 миллионов евро плюс 40 миллионов евро в качестве гонорара агенту футболиста Мино Райоле.

В предыдущих сообщениях утверждалось, что «сливочные» ищут полузащитника, центрального защитника и правого защитника

 

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