«Мадрид» не сможет позволить себе других игроков, подписав Холанда и Мбаппе

По данным издания Marca, «Реал Мадрид» не сможет позволить себе другого игрока, если они в конечном итоге подпишут Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

Проблема, по-видимому, будет заключаться в заработной плате дуэта, а не в плате за трансфер. Мбаппе присоединится бесплатно, а Холанн будет стоить 75 миллионов евро плюс 40 миллионов евро в качестве гонорара агенту футболиста Мино Райоле.

В предыдущих сообщениях утверждалось, что «сливочные» ищут полузащитника, центрального защитника и правого защитника