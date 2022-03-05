Тони Кроос рассказал о своем состоянии перед матчем с «ПСЖ»

«Это небольшая травма, но я не могу сказать на 100%, буду ли я готов к среде]», — сказал Тони Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.

«Это не из-за слишком большого количества игр. Посмотрите на последние несколько недель, между матчами были длительные перерывы. Это не перегрузка, это просто невезение».

На пресс-конференции перед матчем с «Реал Сосьедадом» Карло Анчелотти сказал, что травма Крооса несерьезная, и он сможет сыграть с «ПСЖ». Однако ряд источников утверждал, что нельзя точно сказать, выздоровеет ли немец вовремя.

9 марта «Реал Мадрид» примет «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. После поражения со счетом 1:0 в первом матче «сливочным» нужно будет проявить себя с лучшей, чтобы переломить ситуацию. .