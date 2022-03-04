«ПСЖ» встретит заполненный «Бернабеу»: билеты разлетелись за пару часов

В кассах нет билетов на матч 9 марта. Ни самые высокие цены в сезоне, ни поражение в Париже не остановило болельщиков «Мадрида» от покупки билетов на ответный матч 1/8 финала с «ПСЖ» на «Бернабеу».

Домашний стадион «Мадрида» готовится принять более 60 000 зрителей в надежде на реванш. Клуб работает над увеличением посадочных мест на 10 000 перед важнейшим матчем сезона.

15 февраля цены на билеты варьировались от 100 до 410 евро. С 17 февраля только обладатели абонементов могли купить билеты и воспользоваться скидкой 30%. Потом продажи открылись для обладателей Madridista Card и остальных желающих. Билеты разлетелись за считаные часы.

Для клуба крайне важно получить такую поддержку болельщиков перед столь важным матчем. Ожидания от встречи у «Мадрида» огромные. Команда Анчелотти должна обыграть «ПСЖ», чтобы остаться в турнире. Нужно напомнить, что правило выездного гола больше не действует в Лиге Чемпионов, поэтому «Мадриду» просто нужна победа. 9 марта нас ждет матч на «Бернабеу» на глазах у более чем 60 000 зрителей.

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