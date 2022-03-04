Очередное исчезновение Эдена Азара

Мало кто из болельщиков «Мадрида» ожидает чего-либо от Эдена Азара, который в 2022 году едва ли сыграл 25% от возможных минут: несмотря на отсутствие травм и наличие других проблем (ковид и гастроэнтерит), из-за которых он пропустил три игры в конце ноября прошлого года. С тех пор Азар был здоров, но Карло Анчелотти практически не использовал его.

Бельгиец сыграл всего 13 минут в последних трех матчах «Мадрида» в Ла Лиге. Последний раз он выходил на поле в основном составе 23 января и сыграл 79 минут матча против «Эльче» на «Бернабеу». После этого 25 минут против «Гранады», восемь против «Вильярреала», пять против «Алавеса» и ни одной против «Райо Вальекано».

Азар – игрок с самой высокой зарплатой в команде, наряду с Гаретом Бэйлом: бельгиец сыграл всего 270 минут из 1080 возможных в новом году, который начался с многочисленных слухов о его будущем. Его контракт рассчитан до 2024 года, но в зимнее трансферное окно были разговоры о возможном уходе. Азар отказался от этой возможности, надеясь, что сможет восстановить былую форму, но спустя месяц после закрытия трансферного окна это кажется совсем невозможным.

Азара преследовали травмы после той игры с «ПСЖ» в Лиге Чемпионов 2019/20. Кажется, сейчас он наконец-то избавился от физических проблем (его последняя мышечная травма была в середине октября 2021 года), но не от клейма, которое преследовало его с тех пор, как он впервые надел «сливочную» футболку. Азар прибыл в клуб в качестве нового Галактикос после ухода Криштиану, но суровая реальность такова, что в настоящее время Азар является далеко не первой опцией при заменах, которые нужно делать по ходу матчей. Винисиус вытеснил его с левого фланга, и только на другом фланге он смог найти место, но и здесь он в основном проигрывает Асенсио и потом Родриго.

Хотя некоторые в Вальдебебас не понимают отчуждения бельгийца, правда в том, что в конце текущего сезона у Азара наступит ключевой момент в карьере. У него остается еще два года по контракту с «Мадридом», но нынешняя ситуация, которая может ухудшиться с приходом Мбаппе и/или Холанда, предполагает не что иное, как смену обстановки. В противном случае игрок может даже и не попасть в состав Бельгии на Чемпионат Мира в Катаре, один из главных вызовов для него. Несмотря на свой статус, правда в том, что физические проблемы Эдена наказывают его даже в составе «Красных дьяволах», за которые он не провел ни одного полного матча с июня 2021 года.

Учитывая, что на горизонте у «Мадрида» игра против «ПСЖ», в карьере бельгийца может настать переломный момент, если Азар выйдет на поле против парижан и поможет своей команде пройти парижан. Единственная проблема заключается в том, что, помимо большой части болельщиков, Анчелотти, похоже, тоже потерял веру в Эдена, который рискует стать совсем незаметным на скамейке запасных «Мадрида».

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