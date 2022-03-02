Марсело благодарит Серхио Рамоса за особенный момент в карьере

Марсело дал большое интервью изданию Marca, в котором говорил о своем бывшем напарнике Серхио Рамосе, выступающим в данный момент за «ПСЖ».

«Для меня Серхио – старший брат, он очень помог мне в карьере, внутри клуба. Я помню, что очень нервничал после победы в Лиге Чемпионов, Серхио сказал мне надеть шарф на Сибелес. Он не должен был этого делать, это была его прерогатива, но в итоге шарф надел именно я. Фотография этого момента о многом говорит, я всегда буду ему благодарен».

«Будет непривычно, что Серхио сыграет против нас».