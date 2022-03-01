«Реал Мадрид» борется за многообещающего полузащитника: 4 вещи, которые нужно знать о нем

«Реал Мадрид» и «Барселона» борются за подписание Пабло Торре из «Расинга», сообщает Marca.

Вот 4 ключевых момента, которые нужно знать о 18-летнем парне:

1. Он может стать преемником Модрича

Торре обычно играет на позиции атакующего полузащитника и является магнитом для голевых моментов.

На счету юноши 10 голов и 12 результативных передач в 48 матчах за испанскую команду.

Интересно, что он одного роста с Лукой Модричем – 1,73 метра.

2. Он любит забивать в первом тайме

9 из 10 его голов за «Расинг» были забиты в первом тайме. Совершенно особенный показатель.

3. Он представляет сборную Испанию до 19 лет.

Торре дебютировал за сборную в октябре 2021 года. С тех пор он забил 3 гола в 6 матчах.

4. Его оценочная стоимость составляет всего 1 миллион евро.

Однако это не означает, что «Расинг» отпустит его за эту цену.

Текущее соглашение Торре со своей командой рассчитано до 2025 года, а это означает, что «Расинг» может потребовать гораздо большего во время переговоров.