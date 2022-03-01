«Реал Мадрид» борется за многообещающего полузащитника: 4 вещи, которые нужно знать о нем

«Реал Мадрид» и «Барселона» борются за подписание Пабло Торре из «Расинга», сообщает Marca.
Вот 4 ключевых момента, которые нужно знать о 18-летнем парне:
1. Он может стать преемником Модрича
Торре обычно играет на позиции атакующего полузащитника и является магнитом для голевых моментов.
На счету юноши 10 голов и 12 результативных передач в 48 матчах за испанскую команду.
Интересно, что он одного роста с Лукой Модричем – 1,73 метра.
2. Он любит забивать в первом тайме
9 из 10 его голов за «Расинг» были забиты в первом тайме. Совершенно особенный показатель.
3. Он представляет сборную Испанию до 19 лет.
Торре дебютировал за сборную в октябре 2021 года. С тех пор он забил 3 гола в 6 матчах.
4. Его оценочная стоимость составляет всего 1 миллион евро.
Однако это не означает, что «Расинг» отпустит его за эту цену.
Текущее соглашение Торре со своей командой рассчитано до 2025 года, а это означает, что «Расинг» может потребовать гораздо большего во время переговоров.
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