Стало известно имя самого строгого арбитра для «Мадрида» в этом сезоне

Хосе Мария Санчес Мартинес — арбитр, которого «Реал Мадрид» не хотел бы видеть на своих матчах.

В четырех матчах «Мадрида», которые он обслуживал, Мартинес показал «сливочным» 11 желтых карточек.

38-летний арбитр работал на матчах «Мадрида» против «Вильярреала», «Барселоны», «Севильи» и «Сельты». «Сливочным» не удалось выиграть только в противостоянии с «Вильярреалом», которое завершилась вничью 1:1.

Хорошая новость заключается в том, что ни один игрок «Мадрида» не был удален с поля в этом сезоне. Но если бы это когда-нибудь случилось, Мартинес явно был бы тем арбитром, который бы это сделал.