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Левандовски мечтает оказаться в «Мадриде»

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По словам Марко Руиса из Diario AS, Роберт Левандовски мечтает уйти из мюнхенской «Баварии» в «Реал Мадрид».

Поляк попросил своего агента изучить возможность подписания контракта со «сливочными» летом.

«Реал Мадрид» рассмотрит возможность подписания 33-летнего футболиста только в том случае, если им не удастся заполучить Эрлинга Холанда.

Левандовски — самый результативный игрок Европы в этом сезоне, забивший 39 голов и сделавший 3 результативные передачи в 33 матчах за мюнхенскую «Баварию».

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